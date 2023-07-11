В Ангарске смыло пять домов

Три из них были жилыми



Пять домов смыло потоком воды в СНТ «Ясная поляна» Ангарского городского округа, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Три из них были жилыми.



- Порядка 100 семей лишились урожая. Сейчас перед нами несколько задач. Первая – расчистить те завалы, что остались после паводка. Водой нанесло мусор, обломки деревьев, ил. Всё это нужно убрать. Самой собой, идёт восстановление дорог внутри садоводства. Подъезд к СНТ уже восстановлен. Параллельно продолжается оценка ущерба. В течение недели эта работа должна быть завершена. Дальше рассмотрим формы поддержки для тех, кто попал в эпицентр паводка, - сообщил Кобзев.



Далее, по его словам, запланированы работы по расчистке русла реки. Сейчас на дне – остатки прошлого берегоукрепления. значительно осложняют путь потоку воды.



- Поручил местным властям тщательно отработать с людьми и найти компромиссные решения. Возможный вариант - предоставление земельных участков в других садоводствах. Люди сами должны выбрать то, что их устроит, и где им будет удобно, - подчеркнул губернатор. – Ну и задача на перспективу – в целом определиться с будущим развитием этого СНТ. Особенно с учётом такой активности Китоя, ведь это далеко не первый паводок, который затронул садоводство. Поговорил с жителями. Они рассказали, что подтопления здесь были и в 80 годы, и в 90 и в начале двухтысячных. Поскольку садоводство – в зоне затопления, нужно искать управленческое решение.



