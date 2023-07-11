В Чите пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста





Задержан 65-летний житель Читы, который, будучи пьяным, стал виновником смертельного ДТП.10 июля около полуночи пьяный мужчина управлял автомобилем Toyota Highlander. На улице Новобульварная он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом BSE, на котором ехали два подростка 17 и 18 лет.В результате ДТП 17-летний подросток, управлявший мотоциклом, скончался на месте. Пассажир получил тяжёлые травмы.- Следователи СК задержали водителя автомашины. Он допрошен. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем смерть человека». По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.В ближайшее время следователи предъявят подозреваемому обвинение и будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.