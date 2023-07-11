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В Чите пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста

В Чите пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Пассажир мотоцикла получил тяжёлые травмы

Задержан 65-летний житель Читы, который, будучи пьяным, стал виновником смертельного ДТП.

10 июля около полуночи пьяный мужчина управлял автомобилем Toyota Highlander. На улице Новобульварная он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом BSE, на котором ехали два подростка 17 и 18 лет.

В результате ДТП 17-летний подросток, управлявший мотоциклом, скончался на месте. Пассажир получил тяжёлые травмы.


- Следователи СК задержали водителя автомашины. Он допрошен. Назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем смерть человека». По этой статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

В ближайшее время следователи предъявят подозреваемому обвинение и будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.
ДТП смерть

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