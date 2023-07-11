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В Улан-Удэ поймали вора-кулинара

В Улан-Удэ поймали вора-кулинара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина воровал только кухонную утварь

7 июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ позвонила работник магазина самообслуживания и сообщила о краже четырёх сковородок. Она рассказала, что недостачу выявили во время раскладки товара. Уже затем по записи с камеры видеонаблюдения сотрудники торговой точки увидели, как вор, предварительно купив в вино-водочном отделе пакет, сложил туда посуду с витрины и беспрепятственно прошёл мимо кассы. Ущерб составил около 3,5 тысяч рублей.

В недобросовестном клиенте продавцы узнали мужчину, который месяц назад украл у них кастрюлю, наборы форм для выпечки и сотейники.

За содеянное гражданин был подвергнут уголовному преследованию, однако это не остановило его перед очередной краже.

Ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам полиции. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали 54-летнего улан-удэнца. Сковородки, как и ранее похищенную посуду, он успел за бесценок сбыть.

- Впервые горожанин был осужден в 1985 году. На его счету ряд имущественных преступлений. Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражи в других районах города. Подрабатывает грузчиком и злоупотребляет спиртным. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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