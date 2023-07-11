Нарушение вскрыли пограничники
В аэропорту Иркутска пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы. Гражданин России оформил на свою годовалую дочь, имеющую гражданство другого государства, поддельное свидетельство на возращение в свою страну. Документ мужчина отдал супруге.
- Указанное поддельное свидетельство выявлено в апреле 2023 года при прохождении матерью с ребенком пограничного контроля. Следовавшая через государственную границу РФ женщина не знала о преступных действиях мужа, ставшего фигурантом уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в подделке документов и покушении на незаконное пересечение госграницы. Виновному назначен штраф в 10 тысяч рублей и ограничение свободы на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.
В аэропорту Иркутска ребёнка пытались увезти по поддельным документам
Происшествия, Фото:
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