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В аэропорту Иркутска ребёнка пытались увезти по поддельным документам

В аэропорту Иркутска ребёнка пытались увезти по поддельным документам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение вскрыли пограничники

В аэропорту Иркутска пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы. Гражданин России оформил на свою годовалую дочь, имеющую гражданство другого государства, поддельное свидетельство на возращение в свою страну. Документ мужчина отдал супруге.

- Указанное поддельное свидетельство выявлено в апреле 2023 года при прохождении матерью с ребенком пограничного контроля. Следовавшая через государственную границу РФ женщина не знала о преступных действиях мужа, ставшего фигурантом уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в подделке документов и покушении на незаконное пересечение госграницы. Виновному назначен штраф в 10 тысяч рублей и ограничение свободы на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.
поддельные документы незаконное пересечение государственной границы

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