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В Бурятии семиклассник спас тонущего ребёнка

В Бурятии семиклассник спас тонущего ребёнка
Происшествия,  Фото:"Еравна-инфо"
Мальчик без раздумий бросился в воду на крик

Семиклассник Жаргал из Еравнинского района Бурятии спас тонущего ребёнка. Про этот случай рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».

В тот день компания друзей находились на берегу водоёма со стороны посёлка Гарама. Они услышали крик ребёнка, купавшегося на другом берегу.

Не раздумывая семиклассник бросился на помощь.

- Жаргал проявил мужество и смелость. В этот момент каждая секунда была дорога, ещё бы около минуты, и ребёнка могли бы потерять. Жаргал очень быстро среагировал, взрослые даже не поняли, что произошло, - отмечают односельчане.

Родители мальчика гордятся поступком сына и рады, что всё окончилось благополучно.

- В жизни случаются такие ситуации, где счёт идёт на секунды. И здесь важно, как человек поступит: пройдёт мимо, струсит или рискнёт. Мы гордимся поступком нашего сына. Мы считаем, что так должен поступать каждый! – признались родители школьника.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонущего трёхлетнего ребёнка.

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