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Из-за подтоплений в трёх сёлах Бурятии ввели режим ЧС

Из-за подтоплений в трёх сёлах Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Также в трёх районах действует режим повышенной готовности

По состоянию на 11 июля, в шести районах Бурятии из-за сильных дождей наблюдается подъём уровня рек: в Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском. О ситуации рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Для ликвидации последствий выхода воды в границах сельских поселений «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района ввели режим ЧС.

- На подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий паводков и жизнеобеспечения населения, а также осуществляется мониторинг гидрологической обстановки, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также для своевременного реагирования на возможное подтопление в границах сельских поселений «Аршан» Тункинского района и «Хилганайское» Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов введён режим функционирования «Повышенная готовность».

В настоящее время в республике подтоплены:

- один участок автомобильной дороги Шапеньково – Буксыкен между 93 и 96 км в Баргузинском районе,

- пять приусадебных участков, из них четыре в Бичурском (сёла Бичура и Подгорное) и один в Кяхтинском (Большая Кудара) районах.

В районах готовят пункты временного размещения на случай эвакуации жителей из подтопленных территорий. Ведётся постоянный мониторинг гидрологической обстановки.

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