В Бурятии приостановили поиски туристки из Новосибирска

В Кабанском районе Бурятии временно приостановлены поиски туристки из Новосибирска, пропавшей во время сплава на катамаранах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 6 июля на реке Снежная, которая популярна среди экстремалов. Несмотря на паводок, в сплав отправилась группа из восьми туристов, прилетевших из Новосибирска. В какой-то момент все четыре катамарана опрокинулись и в воде оказались восемь человек.
Трое человек сумели выбраться на берег, а пятерых унесло бурным течением. Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Течение там очень сильное, вода ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение людей как невысокие.
Однако на следующие сутки удалось найти живыми четверых человек. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей.
Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.
Неизвестной остаётся судьба последней участницы тургруппы. Поиски восьмой туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток.
Так, накануне, 10 июля, спасатели Байкальского-поисково спасательного отряда обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал. Однако безрезультатно.
- В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъёмом уровня воды в реке, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Так что поиски решено было временно прекратить.