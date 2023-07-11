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В Бурятии часть дороги ушла под воду

В Бурятии часть дороги ушла под воду
Происшествия,  Фото:администрация Джидинского района
Людей просят воздержаться от поездок через Цаган-Усунский мост

В Джидинском районе Бурятии река Селенга затопила часть дороги. Перелив через дорожное полотно произошёл в районе Цаган-Усунского моста. 

- Просим жителей района воздержаться от поездок в Кяхтинский район через Цаган-Усунский мост, - сообщает администрация Джидинского района Бурятии.

В республике реки выходят из берегов. Также зарегистрировано подтопление участка автомобильной дороги Шапеньково – Буксыкен в Баргузинском районе. Подтоплены паводковыми водами пять приусадебных участков, из них четыре – в Бичурском (сёла Бичура и Подгорное) и один – в Кяхтинском (Большая Кудара) районах.

Режимы повышенной готовности действуют в границах сельских поселений «Аршан» Тункинского района и «Хилганайское» Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов.

В сельских поселениях «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района действует режим ЧС.

В Улан-Удэ до выхода Селенги на пойму осталось 35 сантиметров. Жителей Левобережья призвали подготовиться к выходу грунтовых вод
подтопление

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