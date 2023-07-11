Людей просят воздержаться от поездок через Цаган-Усунский мост
В Джидинском районе Бурятии река Селенга затопила часть дороги. Перелив через дорожное полотно произошёл в районе Цаган-Усунского моста.
- Просим жителей района воздержаться от поездок в Кяхтинский район через Цаган-Усунский мост, - сообщает администрация Джидинского района Бурятии.
В республике реки выходят из берегов. Также зарегистрировано подтопление участка автомобильной дороги Шапеньково – Буксыкен в Баргузинском районе. Подтоплены паводковыми водами пять приусадебных участков, из них четыре – в Бичурском (сёла Бичура и Подгорное) и один – в Кяхтинском (Большая Кудара) районах.
Режимы повышенной готовности действуют в границах сельских поселений «Аршан» Тункинского района и «Хилганайское» Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов.
В сельских поселениях «Дунда-Киреткое», «Бичурское», «Топкинское» Бичурского района действует режим ЧС.
В Улан-Удэ до выхода Селенги на пойму осталось 35 сантиметров. Жителей Левобережья призвали подготовиться к выходу грунтовых вод
В Бурятии часть дороги ушла под воду
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также в трёх районах действует режим повышенной готовности
Поиски осложняет непогода и поднявшийся уровень воды
Людей просят воздержаться от поездок через Цаган-Усунский мост
Травмы получил молодой водитель
Виновников произошедшего ищут
Сегодня в регионе вновь ожидаются дожди
Молодой человек предстанет перед судом
Движение к популярной туристической местности закрыто
Тело обнаружили местные жители
Инцидент произошёл в пригородном районе
Им оказался байдарочник из Иркутской области
Жертву задушили шнурком
ДТП с лошадью произошло ночью
Возгорания оперативно потушили
Их спасли инспекторы ГИМС