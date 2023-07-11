В Бурятии перевернулась на крышу «Тойота Карина»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Травмы получил молодой водитель



10 июля около 7 утра в Селенгинском районе Бурятии автомобиль «Тойота Карина» вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Произошло это в километре от села Нижний Убукун.



За рулём машины находился 22-летний молодой человек.



- В результате ДТП водитель получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



