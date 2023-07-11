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В Бурятии перевернулась на крышу «Тойота Карина»

В Бурятии перевернулась на крышу «Тойота Карина»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получил молодой водитель

10 июля около 7 утра в Селенгинском районе Бурятии автомобиль «Тойота Карина» вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Произошло это в километре от села Нижний Убукун.

За рулём машины находился 22-летний молодой человек.

- В результате ДТП водитель получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ДТП

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