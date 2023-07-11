Сегодня в регионе вновь ожидаются дожди
77 придомовых территорий остаются подтопленными вследствие дождевого паводка в Иркутской области. Это село Урик Иркутского района, где разлилась река Куда, а также пять садоводств Ангарска, пострадавших из-за реки Китой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного моста через реку Юхта для восстановления автомобильного сообщения с деревней Юхта в Казачинско-Ленском районе.
По информации синоптиков, за прошедшие сутки в регионе зарегистрированы осадки интенсивностью 52 мм – в Жигаловском, 40 мм – в Казачинско-Ленском, 15 мм – в Нижнеилимском, Усть-Илимском, Балаганском районах, 14 мм – в Ольхонском районе, 12 мм – в Ангарском городском округе и в Шелеховском районе, 10 мм – в Иркутском районе. В течение ночи прохождение грозового фронта сопровождалось выпадением умеренных осадков на территории северо-восточных районов и в Казачинско-Ленском районе интенсивностью до 15 мм.
10 июля на реке Уде отмечалось повышение уровня воды на 5-15 см, на реках Белая, Ия, Витим – понижение уровня воды на 40-80 см, на реках Иркут, Китой, Ока, Бирюса, Киренга – преимущественно понижение на 10-45 см, на Лене – колебание уровня воды в пределах 5-15 см.
По состоянию на утро 11 июля, уровни повсеместно ниже критических отметок.
По прогнозу метеорологов, 11 июля в северных и Казачинско-Ленском районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, по области – местами грозы. В южном Прибайкалье создались условия для схода селей.
В Иркутской области остаются подтопленными свыше 70 придомовых участков
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виновников произошедшего ищут
Сегодня в регионе вновь ожидаются дожди
Молодой человек предстанет перед судом
Движение к популярной туристической местности закрыто
Тело обнаружили местные жители
Инцидент произошёл в пригородном районе
Им оказался байдарочник из Иркутской области
Жертву задушили шнурком
Водителя госпитализировали
ДТП с лошадью произошло ночью
Возгорания оперативно потушили
Их спасли инспекторы ГИМС
Предположительно, это подросток, погибший в июне в районе Батарейки
Бизнесмен отделался мягким наказанием
Женщине вовремя оказали медпомощь