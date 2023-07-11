В Иркутской области остаются подтопленными свыше 70 придомовых участков

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня в регионе вновь ожидаются дожди



77 придомовых территорий остаются подтопленными вследствие дождевого паводка в Иркутской области. Это село Урик Иркутского района, где разлилась река Куда, а также пять садоводств Ангарска, пострадавших из-за реки Китой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного моста через реку Юхта для восстановления автомобильного сообщения с деревней Юхта в Казачинско-Ленском районе.



По информации синоптиков, за прошедшие сутки в регионе зарегистрированы осадки интенсивностью 52 мм – в Жигаловском, 40 мм – в Казачинско-Ленском, 15 мм – в Нижнеилимском, Усть-Илимском, Балаганском районах, 14 мм – в Ольхонском районе, 12 мм – в Ангарском городском округе и в Шелеховском районе, 10 мм – в Иркутском районе. В течение ночи прохождение грозового фронта сопровождалось выпадением умеренных осадков на территории северо-восточных районов и в Казачинско-Ленском районе интенсивностью до 15 мм.



10 июля на реке Уде отмечалось повышение уровня воды на 5-15 см, на реках Белая, Ия, Витим – понижение уровня воды на 40-80 см, на реках Иркут, Китой, Ока, Бирюса, Киренга – преимущественно понижение на 10-45 см, на Лене – колебание уровня воды в пределах 5-15 см.



По состоянию на утро 11 июля, уровни повсеместно ниже критических отметок.



По прогнозу метеорологов, 11 июля в северных и Казачинско-Ленском районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, по области – местами грозы. В южном Прибайкалье создались условия для схода селей.



