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В Бурятии в строящемся парке произошёл акт вандализма

В Бурятии в строящемся парке произошёл акт вандализма
Происшествия,  Фото:Администрация МО "Муйский район"
Виновников произошедшего ищут

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии в строящемся парке произошёл акт вандализма. В ночь с 9 на 10 июля неизвестные на автомобиле катались по дорожкам, которые только укладывают.

- Парк был задуман как место для отдыха наших жителей. Такие акты вандализма недопустимы и несут серьёзные последствия для всего нашего общества. В то время, когда мы стремимся к развитию нашего посёлка, подобное поведение только замедляет прогресс и делает бесполезными принятые усилия по благоустройству территорий, - подчеркнули в администрации Муйского района.



Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом инциденте, просят обратиться в администрацию района. Виновных намерены обязательно найти и привлечь к ответственности.

- Также мы обращаемся к нашим жителям с просьбой быть бдительными и следить за окружающим нас пространством. Если вы станете свидетелем подобного поведения или заметите что-то подозрительное, не стесняйтесь сообщить об этом в администрацию и полицию, - отметили в администрации.

Теперь по окончании строительства в парке решили установить камеры уличного видеонаблюдения.





вандализм

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