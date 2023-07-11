Забайкалец пытался пронести наркотики в колонию

Молодой человек предстанет перед судом



В Оловяннинском районе Забайкальского края предстанет перед судом 21-летний местный житель, который пытался пронести в колонию наркотики. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в исправительном учреждении.



Инцидент произошёл 15 апреля. Молодой человек пытался пронести 67 гр масла каннабиса и 57 гр гашиша в исправительную колонию № 7. Однако план провалился, и парень был задержан.



- Он был застигнут на месте и досмотрен сотрудниками исправительного учреждения, которые совместно с полицейскими изъяли у обвиняемого наркотики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

