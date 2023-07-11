Инцидент произошёл в пригородном районе
Жители Иволгинского района Бурятии рассказали о несчастном случае, произошедшем с коровами. Инцидент случился в сельском поселении «Нижнеиволгинское» в минувшие выходные, сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7»
- У нас в выходные двух коров убило током, теперь опасаемся, что и людей убьёт током, - обратились сельчане.
В администрации поселения разъяснили ситуацию. Оказалось, что коров убило ударом молнии. Как раз в выходные в республике бушевала непогода.
- Причиной падежа коров стал удар молнии, а не электрический ток. Заземление рядом с трансформатором есть, - успокоили в сельском поселении «Нижнеиволгинское».
Как сообщал «Байкал-Dailу», летом 2020 года в Заиграевском районе молния убила стадо и отправила в обморок пастуха.
В Бурятии двух коров убило молнией
Происшествия, Фото:
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