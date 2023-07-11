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В Бурятии двух коров убило молнией

В Бурятии двух коров убило молнией
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл в пригородном районе

Жители Иволгинского района Бурятии рассказали о несчастном случае, произошедшем с коровами. Инцидент случился в сельском поселении «Нижнеиволгинское» в минувшие выходные, сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7»

- У нас в выходные двух коров убило током, теперь опасаемся, что и людей убьёт током, - обратились сельчане.

В администрации поселения разъяснили ситуацию. Оказалось, что коров убило ударом молнии. Как раз в выходные в республике бушевала непогода.

- Причиной падежа коров стал удар молнии, а не электрический ток. Заземление рядом с трансформатором есть, - успокоили в сельском поселении «Нижнеиволгинское».

Как сообщал «Байкал-Dailу», летом 2020 года в Заиграевском районе молния убила стадо и отправила в обморок пастуха
коровы молния

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