Им оказался байдарочник из Иркутской области
Опознано тело мужчины, труп которого выловили накануне на севере Бурятии. Его обнаружили напротив местности Белая скала, что находится в 8 км от берега акватории озера Байкал.
В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» сообщают, что это турист из Усть-Илимска, пропавший во время сплава.
Известно, что мужчина сплавлялся на байдарке, а 4 июля попал в шторм.
В Бурятии установили личность утонувшего мужчины
Происшествия, Фото:
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