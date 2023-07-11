В Иркутской области двух мужчину будут судить за убийство 22-летней давности

Жертву задушили шнурком



В Братском районе Иркутской области предстанут перед судом двое местных жителей, убивших человека более 22 лет назад. Один обвиняется в убийстве, второй – в пособничество в убийстве.



Всё произошло в сентябре 2000 года. По данным следствия, один из обвиняемых, будучи пьяным, встретил на улице жителя посёлка Наратай. На почве личной неприязни он начал его избивать, от чего последний упал и начал хрипеть.



Испугавшись, мужчина обратился к своему другу, чтобы «завершить дело» и спрятать труп.



- При помощи шнурка задушил потерпевшего и вместе с приятелем переместил его тело на берег залива Братского водохранилища. На следующий день они сбросили труп погибшего в воду, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Преступление удалось раскрыть только в 2023 году. Недавно уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

