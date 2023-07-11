В Бурятии возникли лесные пожары из-за сухой грозы









На утро 11 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

На утро 11 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

Накануне, 10 июля, в Бурятии возникли два лесных пожара – оба в Муйском районе. Причиной стала сухая гроза: молния ударила в дерево.- Возгорания были оперативно ликвидированы. На тушении работали шесть сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,70 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.