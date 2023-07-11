11 июля

10 июля

Популярное

В Бурятии возникли лесные пожары из-за сухой грозы

В Бурятии возникли лесные пожары из-за сухой грозы
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорания оперативно потушили

Накануне, 10 июля, в Бурятии возникли два лесных пожара – оба в Муйском районе. Причиной стала сухая гроза: молния ударила в дерево.

- Возгорания были оперативно ликвидированы. На тушении работали шесть сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,70 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

 

На утро 11 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Для оперативного обнаружения и ликвидации возгораний используется наземный и авиационный мониторинг, ведётся видеомониторинг камерами системы «Лесохранитель».

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. 
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
Происшествия, 10.07.2023
Предположительно, это подросток, погибший в июне в районе Батарейки
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
Происшествия, 10.07.2023
Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
Происшествия, 10.07.2023
Тело мужчины выловили очевидцы
На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод
На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод
Происшествия, 10.07.2023
Жителей просят уже сейчас поднять на возвышенность ценные вещи из подвалов
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
Происшествия, 10.07.2023
Обстоятельства смерти выясняются
В Бурятии коровы сломали оградки на кладбище
В Бурятии коровы сломали оградки на кладбище
Происшествия, 10.07.2023
Сельчане возмущены произошедшим
В Ангарске из зоны паводка эвакуировали более 230 человек
В Ангарске из зоны паводка эвакуировали более 230 человек
Происшествия, 10.07.2023
На сегодня подтопленными остаются 86 участков
Читинка пыталась расплатиться за продукты деньгами «банка приколов»
Читинка пыталась расплатиться за продукты деньгами «банка приколов»
Происшествия, 10.07.2023
Продавец вовремя распознала ненастоящую пятитысячную купюру
Иркутского фотографа, упавшего со скалы, эвакуировали 10 часов
Иркутского фотографа, упавшего со скалы, эвакуировали 10 часов
Происшествия, 10.07.2023
Фотограф упал с большой высоты и потерял сознание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^