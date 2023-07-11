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На озере в Чите трёх школьников на матрасе унесло на полкилометра от берега

На озере в Чите трёх школьников на матрасе унесло на полкилометра от берега
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Их спасли инспекторы ГИМС

10 июля государственные инспекторы по маломерным судам спасли от гибели троих 13-летних подростков на озере Кенон в Чите.

Школьников на надувном матрасе порывом ветра унесло от берега на 500 метров. Вернуться самостоятельно они уже не смогли.

- Терпящих бедствие подростков увидели их товарищи, находящиеся на берегу. Они немедленно сообщили о происходящем в экстренные службы. На спасение подростков направились государственные инспекторы по маломерным судам, которые помогли ребятам перебраться с матраса в лодку и отвезли на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Подростков осмотрели медики. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инспекторы провели с ребятами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на воде и передали родителям.
спасательная операция

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