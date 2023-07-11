На озере в Чите трёх школьников на матрасе унесло на полкилометра от берега

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Их спасли инспекторы ГИМС



10 июля государственные инспекторы по маломерным судам спасли от гибели троих 13-летних подростков на озере Кенон в Чите.



Школьников на надувном матрасе порывом ветра унесло от берега на 500 метров. Вернуться самостоятельно они уже не смогли.



- Терпящих бедствие подростков увидели их товарищи, находящиеся на берегу. Они немедленно сообщили о происходящем в экстренные службы. На спасение подростков направились государственные инспекторы по маломерным судам, которые помогли ребятам перебраться с матраса в лодку и отвезли на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.



Подростков осмотрели медики. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.



Инспекторы провели с ребятами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на воде и передали родителям.

