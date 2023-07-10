В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о взрыве на газовой АЗС

Бизнесмен отделался мягким наказанием
В Улан-Удэ суд вынес приговор по делу о взрыве на газовой АЗС. На скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся деятельностью по установке, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования автотранспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл в январе 2022 года на газозаправочной станции по улице Ботаническая. В «Газели» взорвался неисправный газовый баллон, из-за чего сам микроавтобус сгорел дотла, а огонь перекинулся на помещение бокса.
- Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них, - рассказывал «Байкал-Daily» очевидец.
Пострадали шесть человек, у всех были ожоги: от 10% тела до 40%. Двое получили тяжкий вред здоровью, ещё четверо – средней и лёгкой степени тяжести. Огонь полностью уничтожил ремонтируемый автомобиль, а помещение автозаправочной станции с гаражом существенно повреждено.
Материальный ущерб от взрыва и пожара составил более полутора миллионов рублей.
Владелец СТО признан виновным по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Справка:
Ограничение свободы – мягкий вид наказания, который влечёт для осуждённого лишь ряд обязанностей и ограничений:
- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства.
Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о взрыве на газовой АЗС
Происшествия, Фото:
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