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В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о взрыве на газовой АЗС

В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о взрыве на газовой АЗС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бизнесмен отделался мягким наказанием

В Улан-Удэ суд вынес приговор по делу о взрыве на газовой АЗС. На скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся деятельностью по установке, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования автотранспортных средств.

Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл в январе 2022 года на газозаправочной станции по улице Ботаническая. В «Газели» взорвался неисправный газовый баллон, из-за чего сам микроавтобус сгорел дотла, а огонь перекинулся на помещение бокса.

- Такой звук – «Бууум». Думал, машины столкнулись. А там мужчины без одежды выбегают. Всё сгорело на них, - рассказывал «Байкал-Daily» очевидец.

Пострадали шесть человек, у всех были ожоги: от 10% тела до 40%. Двое получили тяжкий вред здоровью, ещё четверо – средней и лёгкой степени тяжести. Огонь полностью уничтожил ремонтируемый автомобиль, а помещение автозаправочной станции с гаражом существенно повреждено.

Материальный ущерб от взрыва и пожара составил более полутора миллионов рублей.

Владелец СТО признан виновным по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Справка:

Ограничение свободы – мягкий вид наказания, который влечёт для осуждённого лишь ряд обязанностей и ограничений:

- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);
- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;
- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;
- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);
- Запрет осуществлять смену места жительства.

Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.

взрыв нарушение правил безопасности

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