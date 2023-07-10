Житель Иркутской области пытался зарубить топором жену, а после покончил с собой

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Женщине вовремя оказали медпомощь



36-летний житель Иркутского района пытался зарубить топором супругу, после чего покончил с собой.



Инцидент произошёл утром 9 июля в частном доме в посёлке Новая Разводная.



- Мужчина в ходе ссоры из внезапно возникшей неприязни нанёс множество ударов топором по голове, телу и конечностям своей 30-летней супруге. Поскольку потерпевшая смогла убежать и ей вовремя была оказана медицинская помощь, злоумышленник свой преступный умысел на убийство довести до конца не смог, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



После произошедшего мужчина совершил самоубийство.



Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В ходе осмотра места происшествия были изъяты топор и иные предметы.



Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

