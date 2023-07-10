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В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу

В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет

30-летняя жительница Кабанского района Бурятии, убившая родного отца, предстала перед судом.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло вечером 24 апреля 2023 года в городе Бабушкин. Женщина, её супруг и пожилой отец употребляли спиртное у себя в квартире.

Позже муж ушёл в другую комнату, где стал усыплять детей. В это время пьяные отец и дочь поссорились из-за незначительного повода. Женщина дважды ударила металлическим ковшом по лицу отца, а затем схватила кухонный нож и нанесла клинком удар ему в грудь.

От полученных травм 68-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда женщине в качестве основного назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывание отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Приговор уже вступил в законную силу.     
убийство

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