Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет
30-летняя жительница Кабанского района Бурятии, убившая родного отца, предстала перед судом.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло вечером 24 апреля 2023 года в городе Бабушкин. Женщина, её супруг и пожилой отец употребляли спиртное у себя в квартире.
Позже муж ушёл в другую комнату, где стал усыплять детей. В это время пьяные отец и дочь поссорились из-за незначительного повода. Женщина дважды ударила металлическим ковшом по лицу отца, а затем схватила кухонный нож и нанесла клинком удар ему в грудь.
От полученных травм 68-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором суда женщине в качестве основного назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывание отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Приговор уже вступил в законную силу.
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщине вовремя оказали медпомощь
Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет
Тело мужчины выловили очевидцы
Жителей просят уже сейчас поднять на возвышенность ценные вещи из подвалов
Обстоятельства смерти выясняются
Сельчане возмущены произошедшим
На сегодня подтопленными остаются 86 участков
Продавец вовремя распознала ненастоящую пятитысячную купюру
Тело передано на опознание
Фотограф упал с большой высоты и потерял сознание
Девушка разместила объявление в интернете, где её нашла аферистка
В деле фигурирует иностранец
Молния ударила по кровле боксов, где хранились газовые баллоны
Движение трамваев ненадолго закрывали
Автомобилиста с травмами доставили в больницу