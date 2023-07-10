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В Забайкалье утонул пьяный пенсионер

В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Тело мужчины выловили очевидцы

10 июля в Чернышевском районе Забайкальского края на реке Куэнга во время купания утонул пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка МЧС.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О несчастном случае на номер 112 сообщили очевидцы. Они же извлекли тело пенсионера из воды.

С начала года в Забайкалье произошло уже 17 происшествий на водных объектах, в которых погибли 17 человек, из них четверо дети.
смерть утопление

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