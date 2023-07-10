В Забайкалье утонул пьяный пенсионер

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Тело мужчины выловили очевидцы



10 июля в Чернышевском районе Забайкальского края на реке Куэнга во время купания утонул пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка МЧС.



По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О несчастном случае на номер 112 сообщили очевидцы. Они же извлекли тело пенсионера из воды.



С начала года в Забайкалье произошло уже 17 происшествий на водных объектах, в которых погибли 17 человек, из них четверо дети.

