Тело мужчины выловили очевидцы
10 июля в Чернышевском районе Забайкальского края на реке Куэнга во время купания утонул пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка МЧС.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О несчастном случае на номер 112 сообщили очевидцы. Они же извлекли тело пенсионера из воды.
С начала года в Забайкалье произошло уже 17 происшествий на водных объектах, в которых погибли 17 человек, из них четверо дети.
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
Происшествия, Фото:
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