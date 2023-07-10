Обстоятельства смерти выясняются
В Улан-Удэ завершили розыск 51-летнего пропавшего жителя города. Полиция обнаружила его тело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина ушёл из дома по улице Революции 1905 года месяц назад - 9 июня. Сообщалось, что пропавший злоупотреблял спиртным и ранее уже уходил из дома.
Причина смерти и другие обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
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