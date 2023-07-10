Сельчане возмущены произошедшим
В селе Бичура в Бурятии коровы сломали оградки на кладбище. Местные жители возмущены и хотят найти виноватых
- Были на кладбище по Краснопартизанской, большая часть оградок сломаны. Скажите, пожалуйста, кто вообще несёт за это ответственность? – поинтересовались сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».
Директор хозяйственно-транспортного отдела сельского поселения «Бичурское» Александр Воронцов пояснил, что кладбище ранее было отремонтировано.
- Значит, жители сами не закрывают ворота, поэтому туда заходит скот, - сообщил Воронцов.
В Бурятии коровы сломали оградки на кладбище
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчане возмущены произошедшим
На сегодня подтопленными остаются 86 участков
Продавец вовремя распознала ненастоящую пятитысячную купюру
Тело передано на опознание
Фотограф упал с большой высоты и потерял сознание
Девушка разместила объявление в интернете, где её нашла аферистка
В деле фигурирует иностранец
Молния ударила по кровле боксов, где хранились газовые баллоны
Движение трамваев ненадолго закрывали
Автомобилиста с травмами доставили в больницу
Пострадала женщина и девочка
Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии
Погибшему было 28 лет
Резко повысился уровень Селенги
Реки идут на спад