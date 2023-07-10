В Бурятии коровы сломали оградки на кладбище

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сельчане возмущены произошедшим



В селе Бичура в Бурятии коровы сломали оградки на кладбище. Местные жители возмущены и хотят найти виноватых



- Были на кладбище по Краснопартизанской, большая часть оградок сломаны. Скажите, пожалуйста, кто вообще несёт за это ответственность? – поинтересовались сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».



Директор хозяйственно-транспортного отдела сельского поселения «Бичурское» Александр Воронцов пояснил, что кладбище ранее было отремонтировано.



- Значит, жители сами не закрывают ворота, поэтому туда заходит скот, - сообщил Воронцов.

