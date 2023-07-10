В Ангарске из зоны паводка эвакуировали более 230 человек

Происшествия, Фото: телеграм-канал Сергея Петрова

На сегодня подтопленными остаются 86 участков



В Ангарске из зоны паводка эвакуировали 237 человек, сообщил в своём Telegram-канале мэр Сергей Петров. Для эвакуированных подготовили три пункта временного размещения: в школе № 25, ДК «Энергетик» и микрорайоне Китой.



На сегодня подтопленными остаются 86 участков в пяти садоводствах, где постоянно проживают 26 человек. С 387 участков вода уже ушла.



- По состоянию на 8.00 понедельника, 10 июля, в Раздолье зарегистрировано повышение уровня воды на 10 см (155 см, при критике 240 см), на гидропосту в Китое – снижение на 16 см (235 см, при критике 350 см). По прогнозу метеорологов в ближайшие три дня ожидаются ливни. Мониторинг ведется круглосуточно. Бригады «Ангарского Водоканала» и третьего пожарно-спасательного отряда продолжают откачку воды в городе и садоводствах, которые попали в зону паводка, - сообщил Сергей Петров.



Также ведутся работы по восстановлению дорог к СНТ.



На территории Ангарского округа продолжает действовать режим ЧС. Сейчас главная задача – оценить масштаб ущерба. Через председателей товариществ власти города собирают заявления от садоводов, чьи участки наиболее пострадали. «Каждое обращение отработаем индивидуально. В первую очередь, конечно, необходимо помочь тем, кто постоянно проживал и имеет прописку в зоне ЧС», - уточнил мэр.





