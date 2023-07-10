Читинка пыталась расплатиться за продукты деньгами «банка приколов»

Продавец вовремя распознала ненастоящую пятитысячную купюру



В полицию Читы обратилась сотрудница торгового центра, рассказав, что покупательница пыталась расплатиться за продукты пятитысячной купюрой «банка приколов».



- Продавец обратила внимание, что данная купюра является билетом «банка приколов» и сообщила службе безопасности магазина. Злоумышленнице удалось скрыться с места происшествие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Вскоре полицейские задержали женщину и доставили в отдел. Там она призналась в содеянном.



Действия задержанной квалифицированы следствием как покушение на мошенничество. Возбуждено уголовное дело.

