Продавец вовремя распознала ненастоящую пятитысячную купюру
В полицию Читы обратилась сотрудница торгового центра, рассказав, что покупательница пыталась расплатиться за продукты пятитысячной купюрой «банка приколов».
- Продавец обратила внимание, что данная купюра является билетом «банка приколов» и сообщила службе безопасности магазина. Злоумышленнице удалось скрыться с места происшествие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре полицейские задержали женщину и доставили в отдел. Там она призналась в содеянном.
Действия задержанной квалифицированы следствием как покушение на мошенничество. Возбуждено уголовное дело.
Читинка пыталась расплатиться за продукты деньгами «банка приколов»
Происшествия, Фото:
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