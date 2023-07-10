Иркутского фотографа, упавшего со скалы, эвакуировали 10 часов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фотограф упал с большой высоты и потерял сознание



Около 10 часов потребовалось спасателям, чтобы доставить в больницу фотографа, который потерял сознание, упав со скалы в Шелеховском районе Иркутской области.



Утром 9 июля спасателям поступило сообщение, что в районе скальника Идол лежит мужчина в бессознательном состоянии. Он упал с высоты примерно десять метров.



- Несмотря на значительное расстояние, дежурная смена спасателей с врачами скорой медицинской помощи и волонтёрами были на месте происшествия уже через три часа. Мужчина в себя не приходил, на теле были многочисленные гематомы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Пострадавшего привели в чувство и оказали первую помощь. Из-за сильных ушибов и подозрения на перелом бедра самостоятельно мужчина не мог передвигаться. На носилках по лесу спасатели несли его до оперативного автомобиля более четырёх часов. Для безопасного пересечения водных преград сооружали перила.



В итоге турист был благополучно доставлен в больницу на обследование. Спасательная операция заняла около 10 часов.



Выяснилось, что мужчина профессиональный фотограф. В воскресенье утром с другом приехал на скальник, чтобы сделать несколько снимков. Забрался на вершину, а товарищ остался внизу. В какой-то момент, пострадавший потерял равновесие и упал со скалы на камни.

