В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 1,6 млн

Происшествия, Фото: из архива

В деле фигурирует иностранец



В Иркутской области возбуждено уголовное дело о контрабанде леса.



- Установлено, что в 2015 году гражданин иностранного государства, вступив в преступный сговор с местной жительницей, путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал через таможенную границу ЕАЭС более 640 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 1,6 млн рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Весь вывезенный лес был вырублен незаконно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов организованной группой».

