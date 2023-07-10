В деле фигурирует иностранец
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о контрабанде леса.
- Установлено, что в 2015 году гражданин иностранного государства, вступив в преступный сговор с местной жительницей, путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал через таможенную границу ЕАЭС более 640 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 1,6 млн рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Весь вывезенный лес был вырублен незаконно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов организованной группой».
В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 1,6 млн
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка разместила объявление в интернете, где её нашла аферистка
В деле фигурирует иностранец
Молния ударила по кровле боксов, где хранились газовые баллоны
Движение трамваев ненадолго закрывали
Автомобилиста с травмами доставили в больницу
Пострадала женщина и девочка
Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии
Погибшему было 28 лет
Резко повысился уровень Селенги
Реки идут на спад
В аварии также пострадали двое детей
Пострадавших госпитализировали санавиацией
Вероятно, у пожилой женщины случился сердечный приступ
Конфликт начался из-за подобранной женщиной кошки
Их везли туристы, ехавшие на озеро Хубсугул