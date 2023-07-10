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В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 1,6 млн

В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на сумму свыше 1,6 млн
Происшествия,  Фото:из архива
В деле фигурирует иностранец

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о контрабанде леса.

- Установлено, что в 2015 году гражданин иностранного государства, вступив в преступный сговор с местной жительницей, путём недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал через таможенную границу ЕАЭС более 640 куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 1,6 млн рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Весь вывезенный лес был вырублен незаконно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов организованной группой».
контрабанда леса

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