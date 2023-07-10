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В Ангарске крупный пожар произошёл в гаражном кооперативе из-за грозы

В Ангарске крупный пожар произошёл в гаражном кооперативе из-за грозы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Молния ударила по кровле боксов, где хранились газовые баллоны

В Ангарске в ночь с 9 на 10 июля произошёл крупный пожар в гаражном кооперативе «Искра-2». Очевидцы рассказали, что кровля боксов загорелась в результате удара молнии.

Когда пожарные прибыли, горела крыша гаражей. Внутри произошла разгерметизация нескольких газовых баллонов, в результате чего огонь быстро распространился на большую площадь. К тушению пожара были привлечены восемь пожарных расчётов.

- При помощи бензорезов пожарные оперативно вскрыли ворота боксов и эвакуировали семь автомобилей и девять газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


К трём часам ночи пожар был локализован, а спустя ещё 27 минут ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка.

Также дознаватели МЧС установили, что во время ночной грозы и удара молнии от сильного разряда ворота одного из боксов отбросило почти на 50 метров.
пожар

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