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В Улан-Удэ грузовик с брёвнами оборвал трамвайные провода

В Улан-Удэ грузовик с брёвнами оборвал трамвайные провода
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Движение трамваев ненадолго закрывали

Сегодня, 10 июля, в первой половине дня в Улан-Удэ грузовик, гружённый брёвнами, оборвал трамвайные провода. Инцидент произошло на улице Сахьяновой в районе остановки «Управление трамвая».

Установлено, что грузовик зацепил контактный провод и вырвал перемычку.

В результате этого в 11:10 было закрыто трамвайное движение с остановки «Лицей» и с развязки 20 «а» квартала в сторону улицы Ключевская.

На место тут же прибыла бригада энергослужбы МУП «Управление трамвая» и быстро устранила неполадку. В 11:35 движение трамваев было восстановлено. 
трамвай

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