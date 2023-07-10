Движение трамваев ненадолго закрывали
Сегодня, 10 июля, в первой половине дня в Улан-Удэ грузовик, гружённый брёвнами, оборвал трамвайные провода. Инцидент произошло на улице Сахьяновой в районе остановки «Управление трамвая».
Установлено, что грузовик зацепил контактный провод и вырвал перемычку.
В результате этого в 11:10 было закрыто трамвайное движение с остановки «Лицей» и с развязки 20 «а» квартала в сторону улицы Ключевская.
На место тут же прибыла бригада энергослужбы МУП «Управление трамвая» и быстро устранила неполадку. В 11:35 движение трамваев было восстановлено.
В Улан-Удэ грузовик с брёвнами оборвал трамвайные провода
Происшествия, Фото:
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