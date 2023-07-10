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В Иркутской области легковушка врезалась в автовоз

В Иркутской области легковушка врезалась в автовоз
Происшествия,  Фото:Госавтоинспеция Иркутской области
Автомобилиста с травмами доставили в больницу

Вечером 9 июля на 132 км трассы Р-258 «Байкал», в районе Ореховой Пади Слюдянского района Иркутской области произошло страшное ДТП.

По предварительным данным, 41-летний водитель Nissan Note выехал на полосу встречного движения и врезался автовоз. От удара легковушку буквально разорвало на части.

 
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. Водитель автовоза не пострадал. Перевозимым транспортным средствам не причинён ущерб, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

На месте дорожного инцидента было организовано реверсивное движение. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП

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