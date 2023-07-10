В Иркутской области легковушка врезалась в автовоз









Вечером 9 июля на 132 км трассы Р-258 «Байкал», в районе Ореховой Пади Слюдянского района Иркутской области произошло страшное ДТП.По предварительным данным, 41-летний водитель Nissan Note выехал на полосу встречного движения и врезался автовоз. От удара легковушку буквально разорвало на части.- В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение с тяжёлыми травмами. Водитель автовоза не пострадал. Перевозимым транспортным средствам не причинён ущерб, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.На месте дорожного инцидента было организовано реверсивное движение. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.