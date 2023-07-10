Житель Бурятии украл электроинструменты и уехал в соседнее село

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии



В селе Мухоршибирь сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили ориентировку на подозреваемого в краже. Возле магазина росгвардейцы заметили молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что он подозревается в краже, совершённой в соседнем селе.



- Злоумышленник после совместного распития алкоголя похитил у своего знакомого электроинструменты – сварочный аппарат и углошлифовальную машину. Чтобы продать похищенное, молодой человек приехал в Мухоршибирь, где и был задержан, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный, безработный 21-летний житель Заиграевского района, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи электроинструментов общей стоимостью более 9 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.

