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Житель Бурятии украл электроинструменты и уехал в соседнее село

Житель Бурятии украл электроинструменты и уехал в соседнее село
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии

В селе Мухоршибирь сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили ориентировку на подозреваемого в краже. Возле магазина росгвардейцы заметили молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что он подозревается в краже, совершённой в соседнем селе.

- Злоумышленник после совместного распития алкоголя похитил у своего знакомого электроинструменты – сварочный аппарат и углошлифовальную машину. Чтобы продать похищенное, молодой человек приехал в Мухоршибирь, где и был задержан, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный, безработный 21-летний житель Заиграевского района, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи электроинструментов общей стоимостью более 9 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.
кража

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