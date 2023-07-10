Погибшему было 28 лет
9 июля около 10 часов утра недалеко от Иркутска произошло смертельное ДТП. На объездной дороге микрорайона Новоленино столкнулись автомобиль «ВАЗ» и большегруз «КамАЗ»
- По предварительной информации, 63-летний водитель «КамАЗа» при развороте на объездной дороге микрорайона Новоленино не предоставил преимущество движению и не уступил автомобилю «ВАЗ», движущемуся в сторону Иркутска. От столкновения отечественная легковушка перевернулась, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В результате аварии 28-летний водитель вместе с пассажиром были доставлены в больницу. Впоследствии водитель «Жигулей» скончался от полученных травм.
Управлявший большегрузом не пострадал.
Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.
Под Иркутском в столкновении с «КамАЗом» погиб водитель «Жигулей»
Происшествия, Фото:
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