Под Иркутском в столкновении с «КамАЗом» погиб водитель «Жигулей»

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Погибшему было 28 лет



9 июля около 10 часов утра недалеко от Иркутска произошло смертельное ДТП. На объездной дороге микрорайона Новоленино столкнулись автомобиль «ВАЗ» и большегруз «КамАЗ»



- По предварительной информации, 63-летний водитель «КамАЗа» при развороте на объездной дороге микрорайона Новоленино не предоставил преимущество движению и не уступил автомобилю «ВАЗ», движущемуся в сторону Иркутска. От столкновения отечественная легковушка перевернулась, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



В результате аварии 28-летний водитель вместе с пассажиром были доставлены в больницу. Впоследствии водитель «Жигулей» скончался от полученных травм.



Управлявший большегрузом не пострадал.



Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.

