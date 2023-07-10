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Под Иркутском в столкновении с «КамАЗом» погиб водитель «Жигулей»

Под Иркутском в столкновении с «КамАЗом» погиб водитель «Жигулей»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Погибшему было 28 лет

9 июля около 10 часов утра недалеко от Иркутска произошло смертельное ДТП. На объездной дороге микрорайона Новоленино столкнулись автомобиль «ВАЗ» и большегруз «КамАЗ»

- По предварительной информации, 63-летний водитель «КамАЗа» при развороте на объездной дороге микрорайона Новоленино не предоставил преимущество движению и не уступил автомобилю «ВАЗ», движущемуся в сторону Иркутска. От столкновения отечественная легковушка перевернулась, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

В результате аварии 28-летний водитель вместе с пассажиром были доставлены в больницу. Впоследствии водитель «Жигулей» скончался от полученных травм.

Управлявший большегрузом не пострадал.

Полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.
ДТП смерть

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