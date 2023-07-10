10 июля

09 июля

Популярное

В приграничном посёлке в Бурятии ввели режим повышенной готовности

В приграничном посёлке в Бурятии ввели режим повышенной готовности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Резко повысился уровень Селенги

9 июля в посёлке Наушки в Кяхтинском районе Бурятии введён режим «Повышенная готовность». Причина – резкое повышение уровня реки Селенга, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

Администрация поселения распорядилась создать группу сил в составе специалистов, совета депутатов, руководителей организаций. Жителей, проживающих в затопляемой зоне, будут оповещать.

Замеры уровня воды в Селенге будут осуществлять два раза в день, а данные – передавать ЕДДС.

 

По данным Бурятского гидрометцентра, за сутки уровень воды на Селенге в посёлке Наушки поднялся на 9 см.

Как сообщал «Байкал-Daily», граничащую с Бурятией Монголию топит. Здесь из-за обильных дождей повысился уровень воды в реках, в том числе на Селенге.

В 2021 году Наушки уже топило. В зоне затопления оказалось более 300 местных жителей. После здесь начали возводить дамбу протяжённостью в 4100 метров. Строительство планируют завершить к концу года.
режим повышенной готовности река уровень воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 17-летняя девочка на авто устроила ДТП с пострадавшими
В Бурятии 17-летняя девочка на авто устроила ДТП с пострадавшими
Происшествия, 10.07.2023
Пострадавших госпитализировали санавиацией  
В Бурятии утонули мужчина и женщина
В Бурятии утонули мужчина и женщина
Происшествия, 10.07.2023
Вероятно, у пожилой женщины случился сердечный приступ
В Улан-Удэ пьяная пассажирка отобрала у таксиста паспорт
В Улан-Удэ пьяная пассажирка отобрала у таксиста паспорт
Происшествия, 10.07.2023
Конфликт начался из-за подобранной женщиной кошки
В Бурятии не могут найти пропавшую во время сплава туристку
В Бурятии не могут найти пропавшую во время сплава туристку
Происшествия, 10.07.2023
С вертолёта обследовано 150 километров акватории Байкала
В Чите работника зажало между поездом и грузовиком
В Чите работника зажало между поездом и грузовиком
Происшествия, 09.07.2023
Ему не выплачивают компенсацию за производственную травму 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^