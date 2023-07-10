В приграничном посёлке в Бурятии ввели режим повышенной готовности









По данным Бурятского гидрометцентра, за сутки уровень воды на Селенге в посёлке Наушки поднялся на 9 см.



Как сообщал «Байкал-Daily», граничащую с Бурятией



В 2021 году Наушки уже топило. В зоне затопления оказалось более 300 местных жителей. После здесь начали возводить дамбу протяжённостью в 4100 метров. Строительство

По данным Бурятского гидрометцентра, за сутки уровень воды на Селенге в посёлке Наушки поднялся на 9 см.Как сообщал «Байкал-Daily», граничащую с Бурятией Монголию топит . Здесь из-за обильных дождей повысился уровень воды в реках, в том числе на Селенге.В 2021 году Наушки уже топило. В зоне затопления оказалось более 300 местных жителей. После здесь начали возводить дамбу протяжённостью в 4100 метров. Строительство планируют завершить к концу года

9 июля в посёлке Наушки в Кяхтинском районе Бурятии введён режим «Повышенная готовность». Причина – резкое повышение уровня реки Селенга, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».Администрация поселения распорядилась создать группу сил в составе специалистов, совета депутатов, руководителей организаций. Жителей, проживающих в затопляемой зоне, будут оповещать.Замеры уровня воды в Селенге будут осуществлять два раза в день, а данные – передавать ЕДДС.