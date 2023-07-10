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В Иркутской области остаются подтопленными 103 приусадебных участка

Происшествия, 
Реки идут на спад

В Иркутской области остаются подтопленными 103 приусадебных участка, преимущественно в Ангарском городском округе, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ликвидацию последствий осложняет насыщение грунта влагой. Работы проводят в постоянном режиме, точечно, по запросу населения.

На контроле также восстановление транспортного сообщения на двух участках дорог в Зиминском и Черемховском районах. Проезд в настоящее время там возможен только для техники повышенной проходимости.

По данным на 8 часов 10 июля, уровень воды в реке Ия в городе Тулун составляет 744 сантиметра. За сутки уровень снизился на 81 сантиметр, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. При этом критическая отметка – 750 см.

По информации муниципалитетов и гидрометцентра, продолжается устойчивое снижение уровня рек во всех пострадавших муниципалитетах.

- На предстоящей неделе прогнозируют дожди по всей территории региона, ожидаем вторую волну, но рассчитываем, что превышения критических уровней удастся избежать. Все силы и средства находятся в готовности, - отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

подтопление

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