Пострадавших госпитализировали санавиацией
В субботу ночью, 8 июля, в Баунтовском районе Бурятии опрокинулась легковушка, управляла которой 17-летняя девочка.
- 17-летняя водитель автомобиля «Тойота Калдина», не имеющая прав управления транспортными средствами, следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 2 км от села Романовка не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП сама водитель, а также 14-летняя и 30-летний пассажиры получили травмы. Они были госпитализированы санавиацией в медицинские больницы Улан-Удэ.
В Бурятии 17-летняя девочка на авто устроила ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибшему было 28 лет
Резко повысился уровень Селенги
Реки идут на спад
В аварии также пострадали двое детей
Пострадавших госпитализировали санавиацией
Вероятно, у пожилой женщины случился сердечный приступ
Конфликт начался из-за подобранной женщиной кошки
Их везли туристы, ехавшие на озеро Хубсугул
Мужчина пытался удрать от полиции
Здесь разлилась река Чикой
С вертолёта обследовано 150 километров акватории Байкала
Малышка утонула месяц назад
В ДТП пострадал пассажир
Ему не выплачивают компенсацию за производственную травму
Её ищут наземной группировкой и вертолётом Ми-8