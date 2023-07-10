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В Бурятии 17-летняя девочка на авто устроила ДТП с пострадавшими

В Бурятии 17-летняя девочка на авто устроила ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавших госпитализировали санавиацией

В субботу ночью, 8 июля, в Баунтовском районе Бурятии опрокинулась легковушка, управляла которой 17-летняя девочка.

- 17-летняя водитель автомобиля «Тойота Калдина», не имеющая прав управления транспортными средствами, следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 2 км от села Романовка не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП сама водитель, а также 14-летняя и 30-летний пассажиры получили травмы. Они были госпитализированы санавиацией в медицинские больницы Улан-Удэ.

ДТП

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