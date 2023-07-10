В Бурятии 17-летняя девочка на авто устроила ДТП с пострадавшими

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пострадавших госпитализировали санавиацией



В субботу ночью, 8 июля, в Баунтовском районе Бурятии опрокинулась легковушка, управляла которой 17-летняя девочка.



- 17-летняя водитель автомобиля «Тойота Калдина», не имеющая прав управления транспортными средствами, следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 2 км от села Романовка не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП сама водитель, а также 14-летняя и 30-летний пассажиры получили травмы. Они были госпитализированы санавиацией в медицинские больницы Улан-Удэ.



