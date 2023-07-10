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В Улан-Удэ пьяная пассажирка отобрала у таксиста паспорт

В Улан-Удэ пьяная пассажирка отобрала у таксиста паспорт
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Конфликт начался из-за подобранной женщиной кошки

Поздним вечером 4 июля в полицию Улан-Удэ обратился 23-летний таксист с заявлением о хищении паспорта.

Водитель должен был забрать с проспекта 50-летия Октября семейную пару: супруги после посещения кафе возвращались домой. Однако, увидев в руках 37-летней женщины подобранную ею бездомную кошку, отказал в поездке. Свой отказ он аргументировал тем, что в заявке не было указано наличие животного.

Агрессивная пассажирка рассердилась. Предъявляя претензии, она начала его оскорблять и выкидывать вещи водителя из салона. В ответ таксист ударил женщину по лицу.

Когда под руку пассажирке попался паспорт молодого человека, она забрала его, объявив, что вернёт только после извинений в её адрес. Однако после принесённых извинений документ женщина не вернула. На следующий день таксист обратился в полицию.

-Тем временем гражданка разместила пост о потерянном паспорте в тематической группе в соцсети. На объявление откликнулся заявитель, но получить документ ему не удалось: за его передачу улан-удэнка вновь потребовала извинений, а после – денег в сумме 10 тысяч рублей. В процессе телефонного разговора стороны договорились на пяти тысячах, обсудив время и место встречи, на которую потерпевший пришёл уже с участковым уполномоченным полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские паспорт изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение у гражданина паспорта». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев.

Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.
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