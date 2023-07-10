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Десятки патронов и пистолет пытались провезти через границу Бурятии и Монголии

Десятки патронов и пистолет пытались провезти через границу Бурятии и Монголии
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Их везли туристы, ехавшие на озеро Хубсугул

77 патронов и травматический пистолет выявили бурятские таможенники у туристов с начала лета в пункте пропуска ДАПП Монды. Их везли отдыхающие, выезжающие на монгольское озеро Хубсугул.

- С началом летнего туристического сезона пассажиропоток в автомобильном пункте пропуска Монды Бурятской таможни увеличился более чем в два раза: со 100 человек в сутки в зимний период и до 230 человек в летний период. Соответственно, увеличилось и количество нарушений, среди которых чаще всего таможенники сталкиваются с незаконным перемещением оружия и боеприпасов (гладкоствольных и травматических патронов), - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Через ДАПП Монды в Монголию на озеро Хубсугул, как правило, выезжают заядлые рыбаки и охотники. У них просто может оказаться в бардачке машины патрон, который гражданин забыл выложить перед поездкой в Монголию.


Начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков советует гражданам, планирующим выезд заграницу, предварительно ознакомиться с правилами перемещения товаров, особенно, запрещённых к перемещению. При наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, необходимо внести их в пассажирскую таможенную декларацию. При перемещении товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу, необходимо своевременно получить соответствующие разрешения.
Таможня патроны пистолет

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