Десятки патронов и пистолет пытались провезти через границу Бурятии и Монголии





77 патронов и травматический пистолет выявили бурятские таможенники у туристов с начала лета в пункте пропуска ДАПП Монды. Их везли отдыхающие, выезжающие на монгольское озеро Хубсугул.- С началом летнего туристического сезона пассажиропоток в автомобильном пункте пропуска Монды Бурятской таможни увеличился более чем в два раза: со 100 человек в сутки в зимний период и до 230 человек в летний период. Соответственно, увеличилось и количество нарушений, среди которых чаще всего таможенники сталкиваются с незаконным перемещением оружия и боеприпасов (гладкоствольных и травматических патронов), - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Через ДАПП Монды в Монголию на озеро Хубсугул, как правило, выезжают заядлые рыбаки и охотники. У них просто может оказаться в бардачке машины патрон, который гражданин забыл выложить перед поездкой в Монголию.Начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков советует гражданам, планирующим выезд заграницу, предварительно ознакомиться с правилами перемещения товаров, особенно, запрещённых к перемещению. При наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, необходимо внести их в пассажирскую таможенную декларацию. При перемещении товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу, необходимо своевременно получить соответствующие разрешения.