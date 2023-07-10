В Иркутской области задержали пьяного мотоциклиста





В Усть-Куте госавтоинспекторы составили четыре административных материала на нетрезвого мотоциклиста, пытавшегося скрыться и спровоцировавшего погоню.Дорожные полицейские заметили на одной из улиц водителя мотоцикла «ИЖ» и подали сигнал об остановке, но мужчина требования проигнорировал и, прибавив скорость, попытался уехать от сотрудников ГИБДД. Не обращая внимание на неоднократные призывы остановиться, мотоциклист продолжал движение по улицам города и обочине.- В ходе погони инспекторы задержали нарушителя. Выяснилось, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, а сам мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Также процедура освидетельствования показала, что мотоциклист находился за рулём в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.На нарушителя инспекторы ДПС составили четыре административных материала. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.