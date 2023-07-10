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В Иркутской области задержали пьяного мотоциклиста

В Иркутской области задержали пьяного мотоциклиста
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Мужчина пытался удрать от полиции

В Усть-Куте госавтоинспекторы составили четыре административных материала на нетрезвого мотоциклиста, пытавшегося скрыться и спровоцировавшего погоню.

Дорожные полицейские заметили на одной из улиц водителя мотоцикла «ИЖ» и подали сигнал об остановке, но мужчина требования проигнорировал и, прибавив скорость, попытался уехать от сотрудников ГИБДД. Не обращая внимание на неоднократные призывы остановиться, мотоциклист продолжал движение по улицам города и обочине.

- В ходе погони инспекторы задержали нарушителя. Выяснилось, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, а сам мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Также процедура освидетельствования показала, что мотоциклист находился за рулём в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

На нарушителя инспекторы ДПС составили четыре административных материала. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Иркутская область ПДД

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