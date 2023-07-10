Здесь разлилась река Чикой
В селе Подгорное Бичурского района Бурятии произошло частичное подтопление придомового участка по улице Береговая. Это случилось из-за поднятия уровня воды в реке Чикой.
- Организован мониторинг главой СП «Топкинское», выставлены вешки, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В местной группе «Бичура-инфо. 24/7» сообщают, люди из подтопленного дома в случае необходимости поселятся у родственников.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в районе ввели режим «Повышенная готовность». 6 июля вблизи села Ара-Киреть подтопило объезд на автомобильной дороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Ночью 7 июля ситуация ухудшилась и дорогу размыло.
В Бичурском районе Бурятии подтопило придомовой участок
Происшествия, Фото:
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