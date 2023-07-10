Малышка утонула месяц назад
Днём 9 июля в реке Ушаковка в Иркутске у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки.
Ранее следователями было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхали на берегу реки. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.
Следователи СК не исключали, что ребёнок мог утонуть. Поисковые мероприятия до вчерашнего дня не приостанавливались.
- В настоящее время следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске обнаружили тело утонувшей полуторагодовалой девочки
Происшествия, Фото:
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