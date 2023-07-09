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В Бурятии медики осматривают детей, попавших в ДТП

В Бурятии медики осматривают детей, попавших в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автоавария случилась в Прибайкальском районе

Сегодня, 9 июля, около 13 часов дня в местности «Пески» вблизи села Турка Прибайкальского районе произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля марки «Хонда».

- Пять несовершеннолетних пассажиров осматривают медики, предварительно ушибы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

К счастью, дети тяжёлых травм не получили.
ДТП

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