Автоавария случилась в Прибайкальском районе
Сегодня, 9 июля, около 13 часов дня в местности «Пески» вблизи села Турка Прибайкальского районе произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля марки «Хонда».
- Пять несовершеннолетних пассажиров осматривают медики, предварительно ушибы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
К счастью, дети тяжёлых травм не получили.
В Бурятии медики осматривают детей, попавших в ДТП
Происшествия, Фото:
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