Косолапые переходили федеральную трассу
В Кабанском районе Бурятии жители заметили медведицу с медвежатами. Они переходили федеральную трассу в сторону озера Байкал, в километре км от села Танхой, сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7».
- Будьте аккуратней, воздержитесь от выхода в лесной массив, - предупреждают сельчан.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели медведицу с двумя медвежатами видели вблизи турбаз в популярной местности Байкальский Прибой.
В Бурятии заметили медведицу с медвежатами
Происшествия, Фото:
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