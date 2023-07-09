В Иркутской области возбуждено дело, в котором погибли два человека









По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в ДТП с рейсовым автобусом.По версии следствия, 8 июля на 1295 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Замзор Нижнеудинского района произошло столкновение автомобиля Nissan Pathfinder с междугородным автобусом, который следовал по маршруту Красноярск - Братск.- В результате ДТП погиб 24-летний водитель кроссовера. Установлено, что он в течение года дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима и один раз за управление транспортным средством с технической неисправностью. Также погибла его 14-летняя пассажирка. Ещё трём пассажирам кроссовера, а также водителю и пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.Следователи производят выемку документов, в том числе по предрейсовому техническому осмотру автобуса и медосмотру водителей, допрашиваются свидетели.Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц» продолжается.