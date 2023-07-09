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В Иркутской области возбуждено дело, в котором погибли два человека

В Иркутской области возбуждено дело, в котором погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Скончался 24-летний лихач и 14-летняя пассажирка

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в ДТП с рейсовым автобусом.

По версии следствия, 8 июля на 1295 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Замзор Нижнеудинского района произошло столкновение автомобиля Nissan Pathfinder с междугородным автобусом, который следовал по маршруту Красноярск - Братск.

- В результате ДТП погиб 24-летний водитель кроссовера. Установлено, что он в течение года дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима и один раз за управление транспортным средством с технической неисправностью. Также погибла его 14-летняя пассажирка. Ещё трём пассажирам кроссовера, а также водителю и пассажиру автобуса потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.


Следователи производят выемку документов, в том числе по предрейсовому техническому осмотру автобуса и медосмотру водителей, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц» продолжается.

ДТП.смерть Иркутская область

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