Ребёнок находился дома один
В городе Северобайкальеске спасатели открыли дверь в квартиру, в которой замкнулся ребёнок.
Инцидент произошёл в субботу, 8 июля, в доме по улице Космонавтов, 3 около трёх часов дня. Ребёнок находился дома один и закрылся, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
Спасатели вскрыли двери, с ребёнком всё в порядке.
В Бурятии спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой заперся ребёнок
Происшествия, Фото:
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