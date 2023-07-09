В Бурятии спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой заперся ребёнок

Ребёнок находился дома один



В городе Северобайкальеске спасатели открыли дверь в квартиру, в которой замкнулся ребёнок.



Инцидент произошёл в субботу, 8 июля, в доме по улице Космонавтов, 3 около трёх часов дня. Ребёнок находился дома один и закрылся, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».



Спасатели вскрыли двери, с ребёнком всё в порядке.

