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В Бурятии спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой заперся ребёнок

В Бурятии спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой заперся ребёнок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнок находился дома один

В городе Северобайкальеске спасатели открыли дверь в квартиру, в которой замкнулся ребёнок.

Инцидент произошёл в субботу, 8 июля, в доме по улице Космонавтов, 3 около трёх часов дня. Ребёнок находился дома один и закрылся, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».

Спасатели вскрыли двери, с ребёнком всё в порядке. 
дети спасатели

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