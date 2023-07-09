В Бурятии ищут мужчину с перевернувшейся лодки

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Поиски ведутся на Селенге



На реке Селенга вблизи села Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии продолжаются поиски пропавшего мужчины.



В пятницу, 7 июля, в группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщили, что на Селенге перевернулась моторная лодка «Казанка», в которой находились два человека. Одному удалось выплыть, а второй пропал. Его поиски ведутся до сих пор.



В «Кяхта-инфо. 24/7» сообщают, что сегодня поиски продолжаются силами жителей села. Привлечены 15 человек и 5 лодок.





