В Иркутске водитель маршрутки подрался с пассажиром

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция ищет свидетелей конфликта



В Иркутске полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев дорожного конфликта с участием водителя и пассажиров маршрутки.



Инцидент произошёл 7 июля после 18 часов на остановке общественного транспорта «Микрорайон Байкальский» улицы Байкальская в направлении движения в сторону плотины ГЭС.



- В результате словесной перепалки, перешедшей в конфликт, травмы получил 65-летний пассажир транспортного средства. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. Личность водителя установлена - им оказался 34-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Для установления объективной картины произошедшего, полицейские призывают всех свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, возможно записавших инцидент на камеры мобильных телефонов или видеорегистраторы автомобилей, сообщить о себе, обратившись в дежурную часть отдела полиции №9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по номеру телефона 8 (3952) 35-01-01.

