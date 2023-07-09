В Иркутске водитель маршрутки подрался с пассажиром

Полиция ищет свидетелей конфликта
В Иркутске полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев дорожного конфликта с участием водителя и пассажиров маршрутки.
Инцидент произошёл 7 июля после 18 часов на остановке общественного транспорта «Микрорайон Байкальский» улицы Байкальская в направлении движения в сторону плотины ГЭС.
- В результате словесной перепалки, перешедшей в конфликт, травмы получил 65-летний пассажир транспортного средства. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. Личность водителя установлена - им оказался 34-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Для установления объективной картины произошедшего, полицейские призывают всех свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, возможно записавших инцидент на камеры мобильных телефонов или видеорегистраторы автомобилей, сообщить о себе, обратившись в дежурную часть отдела полиции №9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по номеру телефона 8 (3952) 35-01-01.
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Происшествия, Фото:
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