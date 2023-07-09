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В курортном районе Бурятии река подтопила придомовой участок

В курортном районе Бурятии река подтопила придомовой участок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Река Тунка вышла из берегов

В Тункинском районе из-за интенсивных дождей произошёл подъём воды в реке Тунка. В результате подъёма размыло участок автодороги между населёнными пунктами Тунка и Улбугай, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Проезд для легкового транспорта к улусу Улбугай ограничен, выставлены знаки. Подтоплен один придомовой участок в селе Тунка. На место запланирован выезд рабочей группы администрации МО «Тункинский район», отметили в МЧС.

- Поедет комиссия по оценке ущерба пострадавшей женщине от паводков, - цитирует «Тунка-инфо. 24/7» главу района Чингиса Маншеева.
подтопление

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