Река Тунка вышла из берегов
В Тункинском районе из-за интенсивных дождей произошёл подъём воды в реке Тунка. В результате подъёма размыло участок автодороги между населёнными пунктами Тунка и Улбугай, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Проезд для легкового транспорта к улусу Улбугай ограничен, выставлены знаки. Подтоплен один придомовой участок в селе Тунка. На место запланирован выезд рабочей группы администрации МО «Тункинский район», отметили в МЧС.
- Поедет комиссия по оценке ущерба пострадавшей женщине от паводков, - цитирует «Тунка-инфо. 24/7» главу района Чингиса Маншеева.
В курортном районе Бурятии река подтопила придомовой участок
Происшествия, Фото:
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