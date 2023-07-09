В Иркутской области пожарный «спецназ» спас шестерых рыбаков









Пожарный «спецназ» в Тулунском районе спас шестерых потерявшихся рыбаковВ пятницу в оперативный штаб, работающий в городе Тулуне, обратились сотрудники полиции. По их информации, компания из шести человек, отправившаяся на рыбалку в верховья реки Кирей Тулунского района, долгое время не выходит на связь. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на автомобиле высокой проходимости были направлены к предполагаемому месту нахождения людей.Из-за вышедшей из берегов реки Кирей пожарные в течение нескольких часов пробирались по грунтовой дороге, которая полностью находится в воде. Не доезжая несколько километров до села Уйгат, спасатели обнаружили пропавших.Мужчины пояснили, что несколько дней назад в ночное время в реке резко поднялся уровень воды. Они собрались возвращаться домой, но вода отрезала им путь. Рыбаки сначала попытались проехать через бурный поток на УАЗике, но когда автомобиль начало сносить течением, решили не рисковать. Они перебрались на возвышенность и пошли искать место, где ловит сотовая связь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Пожарные взяли на буксир их автомобиль и небольшим караваном более трёх часов ехали по затопленной дороге.Мужчины искренне были рады помощи и поблагодарили сотрудников МЧС России за спасение.