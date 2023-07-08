В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

Причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении



Пожар, в результате которого пострадал человек, произошёл в ночь на 8 июля на улице Ермаковского в Улан-Удэ.



- На момент прибытия пожарных горел балкон в шестиэтажном жилом доме. Огнеборцам понадобилось 10 минут для полной ликвидации пожара на общей площади 8 кв.м., - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.



Мужчина 1978 года рождения получил отравление продуктами горения, госпитализирован в медучреждение. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.



Также накануне в Улан-Удэ горели надворные постройки по улице Лысогорская. Общая площадь пожара составила 33 кв.м. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.





