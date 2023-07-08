Причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении
Пожар, в результате которого пострадал человек, произошёл в ночь на 8 июля на улице Ермаковского в Улан-Удэ.
- На момент прибытия пожарных горел балкон в шестиэтажном жилом доме. Огнеборцам понадобилось 10 минут для полной ликвидации пожара на общей площади 8 кв.м., - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.
Мужчина 1978 года рождения получил отравление продуктами горения, госпитализирован в медучреждение. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Также накануне в Улан-Удэ горели надворные постройки по улице Лысогорская. Общая площадь пожара составила 33 кв.м. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 08.07.2023
Животное внезапно выбежало на дорогу
Происшествия, 08.07.2023
Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м.
Женщина-водитель «Тойоты» госпитализирована с травмами
Продолжаются поиски ещё двух пропавших туристов
В городе продолжаются противопаводковые мероприятия
Это Читинский и Борзинский районы, а также Александрово-Заводской муниципальный округ
Режим чрезвычайной ситуации введут в Черемховском и на части Усольского районов
В поисках задействованы спасатели, полиция, родственники, односельчане
Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов
Водитель вылетел из машины
Они звонят жителям на сотовые
Вода уже заходит в дома
Поиски приостановлены
Мужчина лишился своего телефона
Они подали сигнал ракетницей