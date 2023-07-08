Животное внезапно выбежало на дорогу
По трассе г. Северобайкальск - с. Байкальское произошло ДТП с медведем – столкновение автомобиля «Toyota Corona» с выскочившим на дорогу медведем. Об этом сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
- Информация уточняется, - заключили в группе.
Случаи выхода медведей к населённым пунктам в Бурятии в последнее время происходят неоднократно. Как сообщал «Байкал-Daily», в подавляющем большинстве случаев после непреднамеренной встречи с человеком косолапые возвращаются обратно в лес.
Решение об отстреле принимают только, если возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, а также домашних и сельхозживотных. По этой причине на севере Бурятии ранее застрелили двух медведей.
На севере Бурятии произошло ДТП с медведем
Происшествия, Фото:
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